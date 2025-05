Acqua vietata e asilo chiuso 

Dopo aver vietato l’uso dell’acqua nella frazione di Barbusi, ieri il sindaco di Carbonia Pietro Morittu ha chiuso fino a data da destinarsi l’asilo del borgo, appartenente all’istituto comprensivo “Deledda-Pascoli-Don Milani”, frequentato ogni giorno da 17 bambini. L’ordinanza del primo cittadino recita così: «Il provvedimento si è reso necessario al fine di garantire le condizioni igienico-sanitarie dei locali e di tutelare la salute degli alunni, del personale scolastico e amministrativo e, in generale, di tutti gli utenti del plesso». La chiusura della scuola fa seguito all’ordinanza di venerdì pomeriggio quando a seguito delle analisi effettuate dal Dipartimento di prevenzione della Asl su un campione d’acqua questa «è risultata non conforme agli standard di qualità previsti dalla legge». Per questo il sindaco ne ha vietato l’utilizzo «per tutti gli usi». Sabato e ieri l’amministrazione ha comunicato che Abbanoa ha provveduto ad attivare «un servizio di autobotti al fine di consentire l’approvvigionamento di acqua potabile nella frazione».

Le analisi

Resta da capire quando tutto tornerà alla normalità. Al momento il Comune afferma di «essersi prontamente attivato con la Asl del Sulcis e Abbanoa per sollecitare le nuove analisi che saranno effettuate nel più breve tempo possibile così da poter revocare quanto prima l’ordinanza. Il sindaco ribadisce che «Abbanoa sta intervenendo per la risoluzione del problema e nelle prossime ore si spera di poter dare nuove notizie». Per Lorenzo Congia, che in passato è stato presidente della circoscrizione prima e del comitato di quartiere poi, la situazione è assai preoccupante: «È un grosso disagio, già subito l’anno scorso per lo stesso problema. Ci tengo a precisare che essendo il prelievo del 6 e l’esito del 9 è possibile che in questo lasso di tempo in molti abbiano fatto uso dell’acqua già fuori norma. Mi dispiace inoltre constatare – conclude Barbusi – che il modo di comunicare scelto dall’amministrazione non è stato il più efficace, dato che si sono limitati all’utilizzo dei social. Oltre a Facebook sarebbe servita una comunicazione più capillare, come ad esempio un volantino da affiggere nei luoghi più frequentati, considerata anche l’età della popolazione e i rischi che si stavano correndo».

RIPRODUZIONE RISERVATA