Acqua vietata a Nuraghe Ruju e Bortigali 

L’acqua della rete idrica non è potabile nel poliambulatorio di Nuraghe Ruju a Macomer e a Bortigali. Le ordinanze dei sindaci, Riccardo Uda e Francesco Caggiari, firmate in maniera urgente per ragioni di igiene e sanità pubblica, sono la conseguenza della nota dell’Asl di Nuoro, servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione. L’acqua non è idonea per uso potabile e alimentare per il parametro microbiologico enterococchi, che determina uno stato di pericolo per la salute pubblica. Da qui il divieto all’utilizzo alimentare. I sindaci di Macomer e Bortigali ordinano il divieto con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione dell’utilizzo dell’acqua della condotta idrica che serve la zona del poliambulatorio di “Nuraghe Ruiu” e nell’abitato di Bortigali. Tutti sperano che l’emergenza possa rientrare quanto prima per evitare la paralisi dell'attività sanitaria. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA