Acqua, una rete tutta in ghisa 

Un nuovo intervento sulla rete idrica è in corso nel centro abitato di Sinnai, realizzato da Acquavitana, la società che gestisce il servizio nel paese. Il progetto prevede la sostituzione delle vecchie condotte in polietilene con tubi interamente in ghisa, garantendo maggiore resistenza e riducendo le perdite. Negli ultimi anni numerosi lavori analoghi sono stati effettuati, anche grazie a finanziamenti regionali, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità della rete e limitare i disagi per i cittadini.

«Stiamo operando seguendo le priorità», spiega Alberto Cortese, direttore generale di Acquavitana. La principale, aggiunge, è «lo stato dei tubi in polietilene, ormai obsoleti e soggetti a frequenti perdite: sono previsti nuovi collegamenti a tutte le abitazioni e il ripristino delle strade interessate dagli scavi, cercando di ridurre al minimo i disagi».

I disagi

In un comunicato, la società annuncia l’inizio dei lavori di rifacimento nelle vie Gran Sasso (tratto via Ortobene-via Limbara) e Monte Spada (tratto via Ortobene/Sette Fratelli).

“Da oggi e fino al termine dei lavori, previsto per il 3 ottobre, potrebbero verificarsi interruzioni temporanee dell’erogazione dell’acqua dalle 8 alle 18”, si legge nella nota: “Al ripristino del servizio potranno verificarsi cali di pressione o fenomeni di torbidità, destinati a scomparire rapidamente”.

Attualmente, nel centro di Sinnai, il 65 per cento delle vecchie tubazioni in polietilene è già stato sostituito da tubi in ghisa, e la percentuale è destinata a salire con ulteriori interventi, grandi e piccoli, con l’obiettivo di limitare perdite, comprese quelle sotterranee dovute a rotture.

L’obiettivo

«Il progetto, avviato il 22 settembre, viene portato avanti con i nostri operai e mezzi», conclude Cortese: «L’obiettivo è creare una rete completamente in ghisa, garantita per almeno 50 anni, con benefici evidenti sulla rete stradale urbana, sulla funzionalità della rete idrica, sui costi di gestione e, di conseguenza, sulla bolletta dell’utente». (r. s.)

