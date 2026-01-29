VaiOnline
Paulilatino
30 gennaio 2026 alle 00:28

Acqua torbida, è vietato  l’uso potabile 

Piogge di nuovo abbondanti e Paulilatino deve fare i conti con i soliti problemi: l’acqua della sorgente diventa torbida e quindi è vietato l’utilizzo per scopi potabili.

«Considerata l’eccessiva torbidità dell’acqua nella rete idrica comunale rilevata dal tecnico manutentore, dovuta alle ultime precipitazioni, si rende necessario adottare un’ordinanza contingibile e urgente che disponga il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari, in tutto il territorio comunale», si legge nel documento firmato dal sindaco Domenico Gallus.

Consentito l’utilizzo dell’acqua esclusivamente per gli usi igienici. Sarà così sino a quando i valori rientreranno nella normalità. Cessate le piogge la situazione, solitamente, rientra nella normalità entro pochi giorni. I cittadini, nel periodo scorso, hanno dovuto fare con chiusure anche nel corso della giornata dell’acqua della rete per la scarsità della risorsa. ( a. o. )

