Acqua torbida della rete in mensa? Esplode la polemica 

Tra il 21 ed il 28 gennaio, agli alunni che usufruiscono del servizio mensa nei plessi scolastici di via Monti e via Cagliari (Primaria e Infanzia), sarebbe stata somministrata acqua proveniente dalla rete idrica domusnovese, in barba all’ordinanza di non potabilità per torbidità che vige fin dal 7 ottobre scorso.

Lo hanno riferito diversi alunni alle famiglie e ci sarebbe anche la conferma dei docenti. Convocata, però, ad una riunione urgente con il Comune, la ditta aggiudicataria, la Serenissima Ristorazione, ha sostenuto che gli «erogatori di acqua microfiltrata, dai quali sarebbe stata somministrata l’acqua della rete, non risultano ancora attivi e che la stessa ditta non ne ha mai autorizzato l’utilizzo». Dichiarazioni decisamente discordanti. Con note e video sui social comunali la sindaca Isangela Mascia ha riepilogato la vicenda e gli atti e risposte fornite dalla ditta, schierandosi apertamente a fianco di famiglie e docenti e chiedendo ulteriori chiarimenti alla Serenissima ristorazione ed analisi sull’acqua in uscita dagli erogatori. Ma critiche e polemiche sono subito divampate: per la prima volta i 3 gruppi di minoranza hanno fatto squadra e vergato una dura nota congiunta nella quale parlano di «situazione gravissima dato che coinvolge minori» e chiedono un gran numero di spiegazioni urgenti e la convocazione di un Consiglio comunale aperto agli interventi del pubblico nel quale trattare anche le problematiche della torbidità che tiene banco da diversi mesi.

Tra le domande poste, la minoranza chiede conto di «come e quando la ditta sarebbe stata informata dal Comune della non potabilità dell’acqua e quali siano ora i provvedimenti che si intende prendere» ma anche di «cosa si stia facendo per rimediare alla non potabilità che vige da mesi e come si stiano impegnando i 700 mila euro ricevuti dalla Regione per l’emergenza». La sindaca apre al Consiglio comunale: «Lo convocheremo entro 20 giorni come da regolamento per chiarire con dati e atti ufficiali questa vicenda», e dichiara che «in caso quanto detto da studenti e docenti venga confermato, il Comune, così come gli alunni, la scuola ed i docenti, sarà parte lesa».

RIPRODUZIONE RISERVATA