Acqua torbida dai rubinetti 

Non si placano i malumori nel Barigadu dove, in alcuni centri, i cittadini sono rimasti da venerdì con i rubinetti a secco. Ieri pian piano l’acqua ha ripreso ad arrivare, ma per vederla scorrere quasi pulita è stato necessario tenere i rubinetti aperti anche venti muniti. In tanti a Busachi hanno dovuto fare i conti con l’acqua marrone, impossibile da usare. A monte un problema alla condotta in territorio di Tiana che serve i centri di Austis, Ortueri, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Bidonì, Busachi, Ardauli e Ula Tirso.

I lavori

Gli operai di Abbanoa hanno riparato il guasto all’acquedotto ed è stato possibile riempire i serbatoi. Molto critico il sindaco Giovanni Orrù: ieri mattina a Busachi non in tutti i quartieri l’acqua era ritornata. «I cittadini lamentano che dove è arrivata è marrone e ci vogliono più di venti minuti perché possa essere utilizzata – dice Orrù-. Poi il problema della quantità erogata e della situazione della condotta. Tempo fa avevo promosso un incontro al quale hanno partecipato Abbanoa, Egas ed Enas. Ci era stato detto che la situazione delle condotte del Barigadu era la peggiore di tutta l’Isola, per questo avrebbero presentato un progetto per sistemarne venti chilometri. Ma passeranno anni e noi non possiamo restare così. Abbiamo chiesto interventi tampone con pozzi artesiani ai quali collegarci in situazioni come questa». Il sindaco di Neoneli e consigliere regionale Salvatore Cau aggiunge: «E’ da oltre una settimana che l’acqua va e viene. Tutte le estati si ripresenta questo problema a causa di condotte obsolete. In Regione stiamo cercando di portare avanti la programmazione di un intervento serio per rifare la condotta e inserirla nei fondi di sviluppo e coesione». La sindaca di Ardauli Tina Fadda spiega: «Da noi l’acqua viene sospesa dalle 22 alle 7, domenica è mancata sino alle 19 e abbiamo capito che questa situazione di difficoltà si protrarrà a lungo. I cittadini si lamentano nei confronti di Abbanoa perché le rotture della condotta che puntualmente si verificano potevano essere prevenute». Da Egas chiariscono: «La progettazione è stata inserita nella nuova programmazione del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027. Questo investimento riguarderà la riqualificazione di venti chilometri di condotta che serve i paesi del Barigadu e si collega all’invaso di Torrei».

RIPRODUZIONE RISERVATA