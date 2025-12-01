Acqua torbida dai rubinetti fino a venerdì 

Potrebbe essere torbida, fino a venerdì, l’acqua del rubinetto in città. È dovuto ai lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Mulargia-Flumendosa, da cui proviene l'acqua grezza per i potabilizzatori di San Michele e Simbirizzi. Si è reso necessario attivare come fonte alternativa per la fornitura di acqua grezza l'invaso del Cixerri che, tuttavia, ha una qualità peggiore per via di un elevato periodo di inutilizzo delle reti di trasporto.

A eseguire i lavori è l'Enas, l’Ente acque della Sardegna, che fornisce la risorsa idrica grezza ai potabilizzatori di Abbanoa. La società comunica che i tecnici stanno adottando gli accorgimenti per ridurre al minimo possibile i disservizi, che però non sono da escludere. Oltre a Cagliari, i comuni dove potrebbe manifestarsi il fenomeno sono quelli alimentati dai potabilizzatori di San Michele e Simbirizzi: Quartu, Quartucciu, Selargius, Monserrato, Settimo San Pietro e Maracalagonis. Venerdì è previsto il ripristino.

