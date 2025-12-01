VaiOnline
Lavori Abbanoa
02 dicembre 2025 alle 00:40

Acqua torbida dai rubinetti fino a venerdì 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Potrebbe essere torbida, fino a venerdì, l’acqua del rubinetto in città. È dovuto ai lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Mulargia-Flumendosa, da cui proviene l'acqua grezza per i potabilizzatori di San Michele e Simbirizzi. Si è reso necessario attivare come fonte alternativa per la fornitura di acqua grezza l'invaso del Cixerri che, tuttavia, ha una qualità peggiore per via di un elevato periodo di inutilizzo delle reti di trasporto.

A eseguire i lavori è l'Enas, l’Ente acque della Sardegna, che fornisce la risorsa idrica grezza ai potabilizzatori di Abbanoa. La società comunica che i tecnici stanno adottando gli accorgimenti per ridurre al minimo possibile i disservizi, che però non sono da escludere. Oltre a Cagliari, i comuni dove potrebbe manifestarsi il fenomeno sono quelli alimentati dai potabilizzatori di San Michele e Simbirizzi: Quartu, Quartucciu, Selargius, Monserrato, Settimo San Pietro e Maracalagonis. Venerdì è previsto il ripristino.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La classifica

Qualità della vita, Cagliari prima al Sud

l A. Carta, A. Artizzu
Criminalità

Detenuti al 41 bis nel carcere di Uta:tutti uniti per il no

Ornano: purtroppo arriveranno Todde: decisione calata dall’alto 
Marco Noce
1933-2025

È l’ultima volée del principe Nicola

Il primo italiano a vincere uno Slam Campione inimitabile, icona di eleganza 
Enrico Pilia
I messaggi

Emma Bonino, ore di preoccupazione

Magi (+Europa): «Condizioni stabili, è una lottatrice». Solidarietà bipartisan 
Calabria

Assalto a un portavalori, rubati 2 milioni

In azione un commando di una decina di persone armate di kalashnikov 