Acqua torbida, Abbanoa chiede scusa 

Per tutta la giornata di ieri in diverse case di Monserrato dal rubinetto è uscita acqua torbida, non utilizzabile neanche per lavare i piatti.

Il problema è stato segnalato sui social da numerosi abitanti e non era circoscritto a una determinata zona. Lo stesso disagio è stato infatti riscontrato da via San Lorenzo a via Monte Arci, passando per via Capo Comino, via del Redentore e zona Paluna. In tarda serata piano piano è tornata alla limpidezza solita.

Abbanoa fa sapere che il problema era dovuto a delle manovre sulla rete idrica in previsione del rifacimento della condotta che servirà Pirri e Monserrato. Un grosso intervento che durerà un mese ma che, assicura l’azienda, non lascerà nessuno senz’acqua. «A causare il disagio, di cui ci scusiamo, sono state le manovre di apertura e chiusura della rete necessarie per poter programmare al meglio l'intervento della nuova condotta», dice Abbanoa.

