Acqua sull’ex 125: si vota in Aula 

Domani alle 19, si riunisce il Consiglio comunale di Maracalagonis. Al primo punto all'ordine del giorno l'approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Quartucciu per l'elaborazione del progetto per la realizzazione della condotta idrica di adduzione per la fornitura dell'acqua potabile nei villaggi della ex Orientale sarda che ricadono in questo Comuni. Per lo studio del progetto è stato stanziato un milione di euro. Il Comune di Sinnai la convenzione l’ha approvata il mese scorso. Quartucciu dovrebbe farlo a giorni.

Da discutere anche una interpellanza sui “Lavori di adeguamento del Puc al Ppr”, presentata dal consigliere comunale Antonio Melis, capogruppo di “Maracalagonis libera”. Nel corso della seduta previste anche interrogazioni. (ant. ser.)

