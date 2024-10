«Acqua sufficiente per 20 giorni» 

«Abbanoa? Zero in condotte». Le parole rimbalzano ieri a Nuoro nel vertice sui disservizi idrici convocato dalla prefetta Alessandra Nigro. I sindaci chiedono ai presidenti di Egas, Fabio Albieri, e di Abbanoa, Giuseppe Sardu, il carattere d’urgenza negli interventi strutturali per Nuorese, Ogliastra e bassa Gallura. C’è un’area dimenticata nelle manutenzioni ordinarie per 30 anni, ora si sollecita di correre per recuperare il gap.

Rete colabrodo

«In provincia c’è uno spreco del 50 per cento delle risorse idriche, un lusso che non ci si può permettere, perché è spesso accompagnato dall’interruzione del servizio tutti i giorni, più volte al giorno». Parole che suonano come un ultimatum quelle della prefetta Nigro, che ricorda come l’assenza della risorsa crea problemi «di ordine e sicurezza, igienici, economici. Impegniamoci per risolvere un problema che si protrae da troppo tempo». Egas e Abbanoa sottolineano: «Non pioveva così poco dal 1922». Ammettono le responsabilità: «Ci sono i fondi, 50 milioni per intervenire nella rete obsoleta. Abbiamo individuato i Comuni con maggiori percentuale di perdite». Ma non basta. Per Sardu è necessaria una rivoluzione: «Oggi non abbiamo significative capacità di progettare e intervenire direttamente».

I territori

«Abbanoa velocizzi la spedita delle risorse», dice Davide Burchi, sindaco di Lanusei. Il collega di Orgosolo Pasquale Mereu rivendica maggiore autonomia dell’ufficio di Nuoro. Luciano Barone, di Mamoiada, lancia l’allarme: «Che fine ha fatto l’intervento sulla foranea di Janna’e Ferru che porta l’acqua a Nuoro? La condotta sta collassando. Non c’è omogeneità a Nuoro nelle procedure: ci vogliono 5 anni, in altri territori la metà». Rita Deretta di San Teodoro attacca Abbanoa: «La diga del Liscia è piena, che fine ha fatto il collegamento? Sono stanziati 8 milioni? Non bastano». Il sindaco di Siniscola Gianluigi Farris presenta una situazione drammatica: «Oggi abbiamo 70 perdite attive. La gente è esasperata, hanno bruciato autobotti, sparato. Nell’invaso ci sono 1,3 milioni di metri cubi che bastano per 20 giorni, ho paura».

