Acqua, strade, scuole, sanità: 3,5 miliardi per la Sardegna 

«Sono stati mesi complicati di confronto, ma quando si ha leale collaborazione tra istituzioni, i risultati si vedono e si possono misurare. Questa è una giornata storica e io sono contentissima». Alessandra Todde, cappotto bianco e completo nero, lo dice nella sala grande del Palazzo Regio , dove siedono sindaci, assessori e autorità militari. Accanto c’è Giorgia Meloni, in cipria. Il ministro Raffaele Fitto è in blu. La stretta di mano tra le due presidenti vale 3,5 miliardi. Un accordo in nove articoli più l’allegato con i 239 progetti finanziati, a cui si è arrivati facendo una scrematura rispetto alla proposta iniziale della Giunta, per complessivi 9 miliardi. Cinque i macro-asset di investimento.

La sintesi

Il campo d’azione è quello del Fsc, il Fondo di sviluppo e coesione che, rispetto al tesoretto totale, pesa quasi 2,5 miliardi, incluso l’anticipo da 156 milioni. Il co-finanziamento regionale ammonta a 653 milioni, a cui vanno aggiunti i 425 stanziati con il Fondo di rotazione. Così senza decimali e con arrotondamenti. La somma precisa, scritta nell’intesa, è di 3.549.209.668,76 euro.

Cinque pilastri

Todde e alleati hanno selezionato le opere da realizzare mettendo davanti a tutto «il tema dell’acqua, cruciale per l’economia della nostra Regione». E infatti scorrendo l’allegato si va dagli interventi per contrastare la siccità all’interconnessione tra le dighe ma anche la lotta al dissesto idrogeologico. Totale degli investimenti: 728 milioni (26,6%). Il secondo macro-asset è «l’edilizia popolare: siamo pronti – ha detto Todde – a pubblicare la più grande gara mai realizzata nell’Isola. Un piano da 230 milioni di euro per le riqualificazioni, ordinarie e straordinarie, del patrimonio immobiliare dell’Agenzia Area». Segue «la viabilità, con un focus particolare sulla messa in sicurezza di strade interne, provinciali e comunali: un investimento di 264 milioni». Per la sanità ce ne sono 244, per l’edilizia scolastica e universitaria 187. «Cinquanta milioni li destiniamo a Indomaus, progetto a cui tengo molto, rivolto alle strutture per gli anziani e i minori».

I dettagli

L’Fsc è la cassaforte delle opere programmate: rispetto ai 239 progetti totali, 225 rientrano nella coesione; i restanti 14, per un totale di 425 milioni, “pescano” soldi dal Fondo di rotazione. Todde non ha dimenticato la sua valutazione numerico-qualitativa: «Ventotto interventi, per 742 milioni, hanno un impatto su tutta l’Isola. La ricaduta procapite di questo accordo è pari a 1.745 euro». Nella ripartizione territoriale, «la Città metropolitana di Cagliari e la provincia di Sassari viaggiano su stanziamenti simili: 690 milioni alla prima (35%) e 626 alla seconda (30%). Per i Nuorese ci sono 312 milioni (16%), per il Sud Sardegna 230, per l’Oristanese 138».

