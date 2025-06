Acqua stagnante nel laghetto del parco 

Il laghetto dei giardini di viale Repubblica era diventato ormai uno stagno. Una situazione che ha destato qualche interrogativo tra i passanti e i fruitori del parco e non sono mancate le segnalazioni. Ieri pomeriggio due operai erano al lavoro con un’idropulitrice, un autospurgo e altri strumenti per pulire in profondità quella che ormai era diventata una casa ben poco vivibile per le anatre. «La pulizia era già in programma, nessuno lo ha sollecitato- commenta l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda- d’estate l’acqua viene sostituita una volta al mese, come da capitolato, la prossima pulizia sarà a fine luglio. Se dovesse essere necessario, chiederemo interventi straordinari». Dalla Lipu ricordano che «le anatre devono vivere in un ambiente con l’acqua sempre pulita, ossigenata – spiega il delegato oristanese dell’associazione Gabriele Pinna - sarebbe utile accertarsi delle reali condizioni qualitative dell’habitat artificiale in cui vivono questi esemplari. Le acque devono essere sempre abbastanza fresche perché possano vivere bene e non sopravvivere». Infine i rischi legati alla febbre del Nilo trasmessa dalle zanzare: in una situazione come quella che si presentava fino a pochi giorni fa al Parco della Resistenza, la presenza di insetti aumenta e quindi i rischi per la circolazione del virus. ( el. s. )

