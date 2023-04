Acqua sprecata, caccia ai rimedi 

Oltre la metà dell’acqua che l’Isola riesce a conservare negli invasi poi viene persa. Un problema che, da Nord a Sud, riguarda diversi centri di tutti i capoluoghi di provincia. Secondo i dati dell'Arera, infatti, la Sardegna supera il 50% di dispersione dalle reti e dagli acquedotti, con 35 Comuni – prevalentemente costieri – in cui è maggiormente concentrata la dispersione idrica, che coinvolgono il 50% della popolazione sarda e il 70% del totale delle perdite.

Il sistema

A riportarli è Fabio Albieri, presidente di Egas (Ente di governo dell’ambito della Sardegna) ieri durante la presentazione del convegno “Il cambiamento climatico e le ripercussioni nella tutela della risorsa idrica: quali soluzioni?”, organizzato dall’Ente il 26 maggio al Caesar hotel di Cagliari.

«La salvaguardia dell’acqua è purtroppo un tema di strettissima attualità», spiega Albieri, «il sistema idrico in Sardegna, complice il meteo che negli ultimi anni è stato più clemente rispetto al resto d'Italia, regge. Ma purtroppo ci sono Comuni costieri e turistici, come Villasimius e San Teodoro, solo per citare situazioni molto critiche, che sfiorano il 70% di perdite».

Per risolvere le criticità e riorganizzare le 346 reti gestite da Abbanoa, Egas punta ai fondi del Pnrr: circa 50 milioni di euro che verranno aggiunti agli altri 100 di risorse ottenute sia col Fondo di sviluppo e coesione sia con altri finanziamenti europei: in tutto 150 milioni a disposizione dell’Ente, che in Sardegna conta oltre 11mila chilometri di condotte, di cui 7mila per le reti e 4.500 di acquedotti.