«Acqua sprecata a Costa Piscedda» 

La rottura di una condotta del Consorzio di bonifica è la causa della perdita idrica, in corso da qualche settimana. A Nuraminis, in zona Costa Piscedda (a qualche passo dalla stazione di sollevamento dellEaf) un ruscello d’acqua continua a fuoriuscire dalla condotta e visto che l’erogazione idrica non è stata sospesa il risultato è l’allagamento di alcuni terreni. In tanti hanno gridato allo spreco, in tempi di siccità e restrizioni all’erogazione dell’acqua destinata all’irrigazione dei campi.

Il Consorzio

Efisio Perra, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, spiega i contorni della vicenda. «L’intervento per la riparazione di quel guasto alla condotta era già in calendario, non abbiamo chiuso subito l’acqua per consentire alle aziende agricole che hanno delle colture importanti in quella zona di continuare a irrigare e a non subire dei danni per la chiusura prolungata dell’acqua a causa del guasto. È chiaro che, in una fase di restrizione come questa che viviamo per la siccità, buttare via l’acqua è un peccato, è percepito come uno spreco, ma se in qualche caso non crea un disagio eccessivo e la perdita d’acqua non è elevatissima, preferiamo salvaguardare le colture e venire incontro alle esigenze delle aziende agricole».

I lavori

Gli scavi enormi, ancora aperti, hanno consentito di individuare la rottura nella condotta. Il personale del Consorzio ha lavorato in cantiere alla preparazione dei pezzi che dovevano essere montati. Ieri la riapertura dell’acqua dovrebbe essere riaperta. «I lavori», spiega Perra, «sono stati programmati in maniera tempestiva, ma purtroppo gli interventi da fare sono tanti perché le reti sono vecchie e obsolete: le più recenti hanno 40 anni e le più vecchie sono degli anni ’60 del secolo scorso. Stiamo chiedendo dei finanziamenti, in qualche caso li abbiamo già ottenuti e stiamo in ogni caso facendo, in maniera ordinaria, molte riparazioni, e il rifacimento di pezzi di condotte, mettendo in campo anche molte risorse dei consorziati, in quanto la manutenzione delle reti diventa l’operazione più strategica e necessaria».

I numeri

Il presidente del Consorzio di bonifica Perra fornisce i numeri del lavoro degli ultimi due anni. «Tra il 2022 e il 2023 sono stati eseguiti da parte del personale del Consorzio oltre 4.500 riparazioni tra condotte, colonnine, condotte in cemento amianto, oltre a 15 interventi straordinari tramite ditte estere con impegni di spesa di 1.220.000. Abbiamo inoltre chiesto finanziamenti per 28 milioni di euro per la sostituzione delle condotte, oramai vecchie. Per ora ci hanno finanziato 5 milioni, altri progetti sono in graduatoria e speriamo prossimi ad essere finanziati. Inoltre abbiamo deliberato un piano straordinario per i ponti tubi, che stiamo finanziando con i soldi dei consorziati, in attesa di eventuali finanziamenti».

