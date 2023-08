Acqua sporca, lavori a Torpè 

Ancora proteste a Santa Lucia di Siniscola per la pessima qualità dell’acqua dei rubinetti delle case. Un liquido dal colore fangoso inadeguato anche per l’igiene personale. Una situazione assai peggiore rispetto al giorno prima. Intanto, dopo oltre un mese di disagi per l’acqua non potabile, a Torpè Abbanoa annuncia un intervento di efficientamento del potabilizzatore di Bellone. Domani i tecnici installeranno nuovi filtri di sabbia silicea e carboni attivi granulari nel processo di trattamento delle acque grezze. A lavori conclusi, l’impianto garantirà maggiore qualità e quantità d’acqua potabilizzata e distribuita nelle reti. Il nuovo sistema di trattamento è necessario per la torbidità dell’acqua grezza, in arrivo dall’invaso del Maccheronis tramite le condotte del Consorzio di bonifica. (f. u.)

