Acqua, sopralluogo alla sorgente per indagare sul calo di pressione 

La misurazione delle portate ad opera della controllata di gestione del sistema idrico Domusacqua ed un sopralluogo dei vigili del fuoco, effettuato il 22 aprile nella sorgente di San Giovanni, hanno permesso di rilevare una riduzione di portata relativamente alla condotta adduttrice che dalla sorgente stessa porta l’acqua verso la vasca di disconnessione. Ci sarebbe questo alla base del forte calo di pressione idrica che da settimane sta interessando Domusnovas. Il presidente della controllata Salvatore Raspitzu ne attribuisce le cause ad un probabile crollo verificatosi nella sorgente che avrebbe causato un’ostruzione. La Domusacqua è al lavoro per risolvere il problema. (s. f.)

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