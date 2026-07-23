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Sinnai.
24 luglio 2026 alle 00:29

Acqua, società “in house” per difendere l’autonomia oltre il 2030 

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Il futuro dell'acqua a Sinnai è approdato in Consiglio comunale. Il consigliere di minoranza Roberto Loi ha presentato un'interrogazione sulla gestione del servizio idrico, oggi affidata in forma autonoma alla società AcquaVitana, con scadenza fissata al 2030. «Per continuare a gestire l'acqua anche dopo quella data, occorrerà avviare per tempo un percorso non semplice — ha osservato Loi. Chiedo di sapere come il Comune intende muoversi, se esista già un percorso con tempi chiari e come Consiglio e cittadinanza verranno coinvolti».

La sindaca Barbara Pusceddu ha rivendicato il valore della gestione locale, che distingue Sinnai dai Comuni serviti da Abbanoa: «Una gestione premiata da Arera per la riduzione delle perdite idriche e per il rapporto con i cittadini, con un servizio attivo 24 ore su 24 che copre Sinnai e Solanas. Le scadenze impongono di agire con decisione e senza improvvisazioni: il percorso è già tracciato: il prossimo passaggio sarà una delibera di indirizzo, da inviare a Egas e alla Regione: dobbiamo costituire una società in house forte, con valutazioni tecnico-economiche rigorose, anche per la liquidazione del socio privato, a tutela dei bilanci comunali». (r. s.)

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