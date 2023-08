Acqua, sindaca contro Abbanoa 

«Chiediamo che Abbanoa si impegni pubblicamente ad una migliore gestione delle infrastrutture per il bene di tutta la popolazione». È severa la sindaca di Orosei, Elisa Farris, dopo il disservizio dei giorni scorsi quando si è verificata una rottura della condotta lasciando il paese a secco. «Ancora una volta e in maniera eclatante la popolazione e tutti i vacanzieri hanno potuto constatare la situazione di sfacelo in cui versano le infrastrutture e in particolare le tubature del sistema idrico di Abbanoa, non adeguato e non in grado di supportare la rete. Non è possibile arrivare ad una situazione del genere i primi di agosto, in una località balneare come Orosei che ospita ogni estate decine di migliaia di turisti». Farris chiede anche interventi in via Del Mare e l’adeguamento del depuratore di Sos Alinos.

