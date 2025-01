Acqua, si perdono nella rete 250 litri al secondo 

La buona notizia è che a Cagliari il rischio di restrizioni di acqua non c’è, né per fortuna non ci sarà. «Un pericolo che non avevamo prima tanto meno adesso dopo le ultime piogge che hanno riempito gli invasi», dice Gianluca Panduccio, responsabile dell’unità organizzativa complessa di Abbanoa. La cattiva, però, è che in città perdiamo oltre un terzo dell’acqua immessa in rete (circa 250 litri al secondo) e che Abbanoa ogni anno effettua circa 900 interventi per riparare perdite delle rete idrica di Cagliari (che si estende per circa 380 chilometri, 20 rifatti negli ultimi dieci anni) o per la sostituzione integrale di tratti di condotte. Numeri e dati che i vertici del gestore idrico hanno snocciolato ieri nell’audizione in commissione Viabilità per fare il punto sugli interventi, le manutenzioni, gli investimenti, i cantieri, le criticità in città. «Sappiamo che su certi temi dobbiamo fare di più ma lavoriamo, anche in collaborazione col Comune, facciamo investimenti e interventi per rendere sempre più efficiente il servizio», spiega il presidente del consiglio di amministrazione di Abbanoa Giuseppe Sardu. Tra i progetti di investimento c’è quello del dissalatore delle acque reflue (che devono essere “ripulite” dai cloruri che arrivano dalla contaminazione di acqua salata, dal mare) per poter essere utilizzate per fini irrigui a Monte Urpinu. Un progetto (fondi Pnrr) che, al netto delle autorizzazioni sull’impatto ambientale potrebbe vedere la luce nel 2026 o all’inizio del 2027.

Due sono soprattutto i problemi che più lamentano i cagliaritani nei rapporti con Abbanoa: il tempo degli interventi di fronte a perdite o rotture di condotte e il tema del ripristino stradale dopo un cantiere del gestore idrico. «Interveniamo entro tre ore dalla segnalazione», spiega il dg di Abbanoa Stefano Sebastio. «Entro tre ore interveniamo e programmiamo i lavori che devono essere effettuati in base all’urgenza», aggiunge.

Sul ripristino del manto stradale dopo uno scavo, invece, c’è da fare ancora qualcosa di più: «Le cose stanno migliorando», dice Panduccio, «al momento abbiamo ancora 200 interventi di recupero del manto stradale da fare in città». ( ma. mad. )