VaiOnline
Siniscola.
01 febbraio 2026 alle 01:01

«Acqua, serve un coordinamento» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Baronia conta vari comitati di cittadini impegnati sull’emergenza idrica e sulla qualità dell’acqua potabile. Una ricchezza sotto il piano sociale per il presidente regionale del Psi, Rocco Celentano che dice: «Rappresentano una risorsa preziosa perché tutelano la salute dei cittadini, il territorio e settori fondamentali come agricoltura e turismo. Diventa indispensabile creare un coordinamento unitario e costituire un fronte comune di confronto con Regione, Abbanoa ed enti competenti sugli invasi». “Abba Bona” di Torpè-Siniscola si è costituito all’indomani del ciclone Cleopatra. Poi sono nati altri due comitati a Siniscola e, nei giorni scorsi, quello di Posada. Al di là della nuova diga di Abba Luchente, che richiederebbe almeno vent’anni, Celentano pone l’urgenza di attivare interventi infrastrutturali già individuati per dare risposte rapide alle comunità. Necessari «il completamento del sopralzo della diga, il rifacimento delle condotte con perdite attorno al 60%, la messa in funzione del megapotabilizzatore e l’interconnessione tra le dighe di Maccheronis e del Liscia». E poi il progetto della Conca di Locoli, risorsa idrica di qualità, ancora inutilizzata. (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Temporali e neve creano allarme in Barbagia

Giorgio Ignazio Onano
Su Videolina un’intervista al fisico del clima

Arriveranno altri Harry, anche più violenti: «Costruiamo dove si può»

Antonello Pasini: bisogna rilocalizzare  gli insediamenti, ma facciamolo subito 
Nicola Scano
Nuovi mercati

L’ostrica sarda? Una vera perla

In 10 anni la produzione nell’Isola è passata da 5 a 300 tonnellate 
Tania Careddu
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
il racconto

Gigi Riva, mezzo secolo fa si chiuse un’era

Domenica 1 febbraio 1976, un urlo “gela” il Sant’Elia: è la fine della carriera di Rombo di Tuono 
Carlo Alberto Melis
Le storie

«Noi quartesi per scelta, mare e clima da sogno in una città accogliente»

L’ex assessore, la ristoratrice e il musicista in fuga dal caos di Bologna, Berlino e Firenze 
Giorgia Daga
La storia

«Dal lavoro nei campi al benessere del turismo, così è cambiata Pula»

Angioletta Loi, 89 anni: dal mio negozio ho visto crescere l’economia del paese   
Piera Serusi
La storia

Greta unica donna a scendere in campo ma è lei che segna

Convocata nella rappresentativa sarda I tecnici: «Allenarla è un orgoglio» 
Sonia Deiana
Il caso

Nella chiesa restaurata il volto della premier

L’immagine di Meloni in un affresco della basilica di San Lorenzo in Lucina: è polemica 
L’emergenza

Palazzina crolla nel baratro di Niscemi

La frana non si ferma: altri edifici in bilico, zona rossa verso l’ampliamento 