«Acqua, serve un coordinamento» 

La Baronia conta vari comitati di cittadini impegnati sull’emergenza idrica e sulla qualità dell’acqua potabile. Una ricchezza sotto il piano sociale per il presidente regionale del Psi, Rocco Celentano che dice: «Rappresentano una risorsa preziosa perché tutelano la salute dei cittadini, il territorio e settori fondamentali come agricoltura e turismo. Diventa indispensabile creare un coordinamento unitario e costituire un fronte comune di confronto con Regione, Abbanoa ed enti competenti sugli invasi». “Abba Bona” di Torpè-Siniscola si è costituito all’indomani del ciclone Cleopatra. Poi sono nati altri due comitati a Siniscola e, nei giorni scorsi, quello di Posada. Al di là della nuova diga di Abba Luchente, che richiederebbe almeno vent’anni, Celentano pone l’urgenza di attivare interventi infrastrutturali già individuati per dare risposte rapide alle comunità. Necessari «il completamento del sopralzo della diga, il rifacimento delle condotte con perdite attorno al 60%, la messa in funzione del megapotabilizzatore e l’interconnessione tra le dighe di Maccheronis e del Liscia». E poi il progetto della Conca di Locoli, risorsa idrica di qualità, ancora inutilizzata. (f. u.)

