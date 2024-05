Acqua, scorte dimezzate Tagli sugli ettari coltivati 

Quarantacinque milioni di metri cubi d’acqua in meno, negli invasi della Sardegna, rispetto al monitoraggio che ha preceduto le ultime piogge. «Significa che, tutto sommato, nonostante i prelievi fatti ad aprile la situazione è rimasta costante», dice Roberto Meloni, dirigente del servizio dighe di Enas, l’ente che governa ventotto della quarantina di infrastrutture idriche dell’Isola (le altre sono di Enel e qualcuno, come Olai e Govossai, di Abbanoa). Con una media di riempimento degli invasi del 65% (un anno fa era l’81%), si cerca di vedere, se così si può dire, il bicchiere mezzo pieno; ma intanto la presidenza della Giunta alza l’allerta e riunisce assessori (Agricoltura e Lavori pubblici) ed enti idrici ogni sette giorni, con altri incontri a scadenze più ravvicinate. L’ultima riunione lunedì scorso, mercoledì un’altra più ristretta. All’orizzonte, nuove e pesanti restrizioni.

Coltivazioni a rischio

Reduce dall’inverno meno piovoso dal 1922 e nel pieno di una primavera parca di nuvole, in Sardegna si guarda con preoccupazione alla prossima estate. Se gli invasi non riceveranno un adeguato apporto di acqua dal cielo tra maggio e giugno, sarà l’agricoltura – quindi il cibo che portiamo sulle nostre tavole – la prima a essere sacrificata. Sta già subendo pesanti restrizioni (anche nelle utenze civili) in Ogliastra; nonché in Baronia e in bassa Gallura, cioè da Siniscola a San Teodoro, dove il divieto totale di irrigazione dei campi è arrivato a inizio gennaio; mentre nel sud dell’Isola la programmazione della stagione irrigua (con cui gli enti di bonifica assegnano le quote d’acqua ai coltivatori che fanno domanda) è partita col taglio del 30% delle assegnazioni in Campidano, Marmilla e Trexenta, e del 50% nel comprensorio del Cixerri.

Precipitazioni scarse

La mappa del monitoraggio delle dighe è un tappeto di bandierine arancioni, quelle che decretano la condizione di pericolo, porta principale delle restrizioni idriche, peraltro già avviate fin dallo scorso gennaio nei campi da Siniscola a San Teodoro e nelle abitazioni di mezza Ogliastra. Lo spettro della siccità aleggia ovunque, ma fa davvero paura la condizione critica degli invasi del sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri, quello che serve i campi e le aziende agrozootecniche, nonché i comuni dell’area più popolosa dell’Isola, con 180 milioni di metri cubi d’acqua in meno rispetto alla prima settimana del maggio 2023. In pratica la metà delle scorte idriche (la media del 46% di riempimento), assai meno del 72% dello stesso periodo dell’anno scorso, ed è per questo che da fine marzo (è stato il primo intervento della presidente Alessandra Todde) il Flumendosa viene soccorso dal Tirso.

L’intervento di soccorso

Così, attraverso l’interconnessione che parte dalla diga Cantoniera sull’Omodeo (dove per il livello massimo raggiunto con le piogge, l’acqua veniva fatta correre a mare), Enas trasferisce un milione di metri cubi alla settimana fino al piccolo invaso di Sa Forada, a Furtei, da dove partono le condotte di distribuzione per i consorzi di bonifica del sud della regione.

Il cibo perduto

Acqua preziosa per i campi assetati di un territorio dove, a parte il Basso Sulcis, la stagione irrigua è partita appunto con pesanti tagli delle assegnazioni dell’acqua agli agricoltori, addirittura del 50% nel comprensorio del Cixerri, e del 30% in Campidano, Marmilla e Trexenta. «Abbiamo fatto un avvio di stagione irrigua al 70%», allarga le braccia Efisio Perra, presidente del consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale. «Significa che se l’anno scorso avevamo 20mila ettari impegnati, quest’anno saranno meno di 15mila». Il soccorso dal Tirso, spiega, «poteva senz’altro essere fatto prima, ma, seppur in ritardo, è per noi un grande aiuto perché altrimenti avremmo dovuto tagliare ulteriormente le quote idriche assegnate».

La legge del risparmio

«Ai campi del sud Sardegna sono mancati esattamente 50 milioni di metri cubi d’acqua», dice Gavino Zirattu, presidente regionale di Anbi, l’associazione che riunisce gli enti di bonifica. «Se il soccorso idrico dal Tirso al Flumendosa fosse stato attivato prima, oggi l’agricoltura non sarebbe in queste condizioni». L’Anbi più volte ha richiamato la Regione sulla «necessità di una programmazione», con interventi come l’aumento della capienza degli invasi, il riutilizzo strutturato delle acque reflue (buttate via), il potenziamento delle interconnessioni tra le dighe. E un piano di manutenzione straordinaria delle reti. «L’utilizzo razionale dell’acqua è fondamentale: è ciò che diciamo sempre ai nostri agricoltori», puntualizza Efisio Perra. «Noi investiamo due milioni di euro l’anno dai nostri fondi ordinari per la riparazione delle condotte. Abbiamo inoltre avuto 5 milioni di euro dalla Regione per il rifacimento delle condotte della Trexenta, tra le più vecchie perché risalgono agli anni Sessanta».

