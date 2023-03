Acqua, salvagente per l’agricoltura 

In Sardegna si perde il 51,1% dell’acqua immessa in rete. Secondo il Codacons, che ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per tutti gli sprechi registrati nelle Regioni italiane, questa situazione influisce sull’emergenza siccità danneggiando coltivazioni e allevamenti. In attesa di rivedere le regole per una gestione più corretta della risorsa idrica, la Regione intanto si mobilità per salvare il comparto agricolo nell’Isola. È per questo che il Comitato dell’autorità di bacino presieduto dall’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu ha già definito la programmazione per il 2023 sulla base della ricognizione delle riserve idriche accumulate negli invasi, al 28 febbraio, e in attesa di un aggiornamento delle informazioni sulla programmazione irrigua da parte dei Consorzi di bonifica. «Abbiamo ritenuto opportuno definire una pre-assegnazione delle risorse limitatamente all’uso irriguo», spiega l’assessore, «per consentire agli stessi Consorzi di fare tutte le valutazioni tecniche del caso, in base alla richiesta dell’utenza».

Il programma

Saiu ha illustrato il piano in una nota: «Parliamo di un piano, che salvo alcune differenze dovute a situazioni specifiche, è in linea con l’anno precedente e assegna 441 milioni di metri cubi d’acqua suddivisi sui diversi sistemi idrici del territorio, con una riduzione, rispetto alla pre-assegnazione del 2022, di 41 milioni di metri cubi.

Le quote saranno comunque riviste periodicamente sulla base dei monitoraggi sui livelli degli invasi. Nei prossimi mesi approveremo l’assegnazione definitiva, inserendo anche le quote per gli usi civili e industriali».

Il 28 febbraio – ha ricordato l’esponente della Giunta, «gli invasi segnavano un riempimento pari al 76% dei livelli autorizzati. I dati odierni ci dicono che i livelli si attestano all’82%».