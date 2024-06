Acqua, riscossione coatta 

Caccia agli evasori a Serramanna: il Comune ha affidato a una società esterna il recupero coattivo di tre annualità (2021, 2022 e 2023) del servizio idrico. L’incarico, disposto dalla responsabile del servizio Finanziario.

«La gestione del servizio acquedotto da parte dell’ufficio Tributi comunale si è rivelata negli anni sempre più difficoltosa per la ormai cronica carenza di personale e per l’assenza nel mercato di validi applicativi gestionali di supporto», scrive la dirigente nell’atto che affida, per un corrispettivo di 45mila euro, la riscossione coatta del canone idrico ad una società (la Assist) con sede a Beinasco, in provincia di Torino. La stessa, vale a dire, che ha già curato il recupero coattivo del canone idrico per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Dall’erogazione alla fatturazione del canone: il Comune di Serramanna prosegue nella gestione in autonomia del servizio idrico destinato – non si sa con quale tempistica – a entrare nell’orbita del gestore unico Abbanoa (il Consiglio di Stato, con sentenza di qualche giorno fa, ha respinto il ricorso dell’ente), passa quindi all’incasso e affretta i tempi della riscossione per evitare così un possibile danno erariale. Da qui «l’affidamento in deroga», per supportare l’ufficio tributi comunale nella difficoltosa gestione del servizio e nella riscossione dei crediti.

Il Comune di Serramanna prova ad accelerare nella riscossione bonaria (a fine aprile l’ufficio Tributi aveva posto in riscossione il primo semestre del 2023 del canone idrico) e in quella coattiva. Obiettivo dichiarato: evitare ricorsi al giudice di pace per l’annullamento delle cartelle. Come quello che un paio di mesi fa ha riguardato un ex dipendente comunale che era ricorso al giudice di pace (che gli aveva dato ragione) per una cartella di 100 euro prescritta. Gli incassi del canone idrico da parte del Comune di Serramanna non sono mai stati regolari. Nel 2021, a maggio, l’allora commissario Antonello Ghiani, aveva posto in riscossione ben tre anni (2018, 2019 e 2020) di canone sui consumi di acqua potabile per un totale di un milione e mezzo di euro. ( ig. pil. )

