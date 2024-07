Acqua razionata per gli orticoltori 

Splende il sole nel cuore del Sarcidano accarezzando le giovani colture degli orti isilesi facendo così sperare in un’ottima stagione. Eppure non mancano le preoccupazioni legate all’erogazione dell’acqua, l’altro elemento fondamentale perché l’attività orticola raggiunga il suo apice.

I turni

I lavori di manutenzione in corso nella cosiddetta “dighetta” di ponte Maxia a Villanova Tulo hanno portato ad un razionamento dell’acqua. «Dobbiamo fare i turni», spiega Francesco Steri, orticoltore isilese, «almeno per due giorni alla settimana non possiamo usare l’acqua e per le altre giornate dobbiamo rispettare la turnazione». Nonostante quest’anno siano stati collocati dei contatori elettronici che permettono di monitorare l’utilizzo e i consumi, le difficoltà non mancano. «Ci è stata data l’acqua in ritardo», ha detto Roberto Pirisi, un altro orticoltore, «e siamo un po’ indietro rispetto agli altri anni. I contatori purtroppo sono una preoccupazione in più perché bisogna stare attenti che non si stacchino per non rischiare che le colture piantate non vengano innaffiata».

Il settore

Attraverso questo strumento gli orticoltori possono verificare i consumi, le quantità e possono programmare l’irrigazione così da non avere brutte sorprese a fine stagione.

L’attività della campagna è ormai diventata trainante nell’economia locale. Da anni il numero di aziende è aumentato e così accanto a chi da generazioni “fa gli orti”, ci sono tanti ragazzi che hanno deciso di investire nella terra. Attorno ruota la forza lavoro costituita da persone del territorio e da tanti immigrati che arrivano dalla primavera e si trattengono fino alla fine della stagione che può protrarsi fino a novembre.

Il clima

Ancora non c’è apprensione per il perdurare della mancanza di piogge. «Ci spaventano piuttosto i temporali estivi», ha aggiunto Steri, «spesso sono violenti e soprattutto portano la grandine, certamente adesso potrebbe servire un po’ di pioggia per dare ristoro alla terra ma la vorremmo senza che facesse disastri».

Così i trattori e i pick up vanno e vengono dal paese alla campagna: si parte di mattina presto, quando si può si torna per il pranzo e poi di nuovo fino alla sera. La stagione è ormai avviata e nonostante qualche problema si va avanti per continuare a garantire l’eccellenza di un prodotto rinomato e che sul mercato non ha eguali.

