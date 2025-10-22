VaiOnline
Crisi idrica.
23 ottobre 2025 alle 00:25

Acqua razionata, Macomer si prepara 

Macomer si prepara al piano di razionamento idrico, annunciato da Abbanoa. A causa dell’emergenza che sta interessando l’invaso di Monteleone Roccadoria, la distribuzione dell’acqua, dopo la chiusura nelle ore notturne, a partire dal primo novembre, sarà drasticamente razionata. In programma c’è, infatti, la distribuzione nella rete idrica a giorni alterni, con 24 ore di erogazione seguite da 24 ore di interruzione. L’allerta rossa comporta l’attivazione di provvedimenti di restrizione anche per l’uso idropotabile.

Abbanoa ha attivato anche un tavolo permanente di consultazione con i Comuni coinvolti, non solo quello di Macomer, per affrontare la crisi e cercare di limitare gli inevitabili disservizi dovuti alle chiusure dell’erogazione. In base alle necessità Abbanoa attiverà un servizio sostitutivo con autobotti e scarrabili. «Con le amministrazioni comunali saranno individuate anche tutte le utenze sensibili, come scuole o strutture socio-sanitarie, che hanno bisogno di forniture ad hoc per garantire la continuità del loro servizio», assicura Abbanoa. Un ulteriore supporto sarà garantito con la distribuzione di singole forniture d’acqua in contenitori facilmente trasportabili per venire incontro per esempio agli anziani. (f. o.)

