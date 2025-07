Acqua razionata, le falde principali sono a secco 

Il paese dell’acqua è costretto al razionamento. Da qualche giorno, l’erogazione della risorsa idrica potabile è sospesa dalle 20 alle 7 del giorno successivo. Una situazione che mette in evidenza una crisi sistemica legata alla mancata rigenerazione delle falde più prossime all’abitato e alla limitata capacità delle infrastrutture esistenti. «Nonostante il livello del Bau Muggeris sia attualmente alto - spiega il sindaco, Angelo Stochino - la distribuzione dell’acqua verso il centro abitato è compromessa. Le principali fonti di approvvigionamento ricadono nell’area di Siccaderba, dove sono presenti diversi pozzi, ma la condotta di mandata attualmente in funzione riesce a trasportare soltanto il 40 per cento del potenziale idrico disponibile. Questo perché il diametro ridotto della condotta e l’origine datata degli impianti ne limitano la portata». Il primo cittadino sollecita l’intervento dello Schema 17, il progetto regionale di potenziamento e razionalizzazione della rete idrica in Ogliastra. Attraverso una formale richiesta alla Protezione civile e all’Egas, ha evidenziato tre interventi urgenti per un totale di 460mila euro, tra cui spiccano la sostituzione delle vecchie condotte in acciaio e la realizzazione di una nuova linea di adduzione in località Accodula. «È il momento di agire, non si può attendere oltre. Chiediamo che lo Schema 17 venga attuato, perché senza acqua non c’è futuro», conclude Stochino. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA