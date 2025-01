Acqua pubblica, dopo la crisi nasce un comitato 

Un comitato “Acqua pubblica” per difendere i cittadini dai disservizi del gestore unico. È quello che sta nascendo a Nuoro, sull’onda delle proteste per l’annunciata e poi ritirata restrizione idrica. Ha già ottenuto l’utilizzo di un luogo simbolo della rappresentatività sociale: l’aula del consiglio comunale di Nuoro. L’assemblea infatti si terrà mercoledì 29 gennaio dalle 15 nell’aula consiliare.

«La cittadinanza - scrive il costituendo comitato - è invitata a partecipare, un momento collettivo con microfono aperto». Gli attivisti spiegano i motivi e la necessità di costituire un comitato: «Le recenti vicende hanno visto Nuoro e 15 Comuni minacciati da chiusure da parte di Abbanoa che, come sempre, scarica le proprie criticità sulle comunità. Le piogge hanno consentito la revoca dell’ordinanza restrittiva. Le comunità non possono essere integralmente rappresentate dalle sole associazioni di categoria. Il comitato nasce per ribadire che l’acqua è un bene primario e pubblico, di proprietà dei sardi, che pretende trasparenza, puntualità degli interventi ordinari e straordinari, ristori economici, per tutte le comunità coinvolte in un'emergenza non causata da loro».

