«Acqua potabile dal mare»: il piano B del Forte Village 

Il loro bacino, nelle scorse settimane, li ha salvati: mentre lungo la costa da Sarroch a Teulada (porto e Tuerredda) dai rubinetti sgorgava un liquido torbido e ad alti tassi di manganese, il Forte Village non ha mai smesso di avere acqua potabile grazie alla diga sul rio Perdosu, realizzata 51 anni fa, in contemporanea alla nascita del resort. «Il bacino – spiega l’architetto Domenico Bagalà, responsabile nuovi progetti del Forte – ci rende quasi autonomi. Si trova a monte dell’Arena e contiene 300mila metri cubi d’acqua, che però d’estate scendono a 100mila. La riserva si assottiglia perché piove sempre di meno: sarebbe un rischio affidarci solo a quello. Da lì è nata l’idea del dissalatore».

Più che un’idea, un progetto già al traguardo. «Il mese prossimo – annuncia Bagalà – avremo a disposizione un macchinario grande come un container da 40 piedi (12 metri) che trasformerà l’acqua prelevata dal mare in acqua potabile, sana e di buon sapore. Sarà il nostro piano d’emergenza per avere 500 metri cubi al giorno, più o meno la metà del nostro fabbisogno quotidiano nelle fasi di picco». Tradotto: per 2.500 persone fra ospiti (1.400) e dipendenti (1.100). «Useremo quell’acqua principalmente per le docce e gli usi sanitari».

Osmosi inversa

In un pianeta sempre più assetato, l’acqua di mare sta diventando una risorsa da trasformare: i dissalatori sono ormai una delle soluzioni più concrete alla crisi idrica globale. La tecnologia più diffusa è quella dell’osmosi inversa, un processo che spinge l’acqua marina attraverso membrane semipermeabili ad alta pressione, trattenendo sali e impurità: una tecnica relativamente efficiente, rispetto ai metodi termici – come la distillazione a più stadi – che richiedono quantità elevate di energia per far evaporare l’acqua. E sull’osmosi inversa ha puntato il Forte Village. «Il nostro dissalatore è prodotto da un’azienda italiana, di Milano», prosegue il dirigente del resort. Costo: 400mila euro.

Come funziona? «Dentro il container c’è un dispositivo ad altissima tecnologia, collegato a tubazioni che prelevano acqua di mare, la dissala e rilascia la salamoia (il residuo iperconcentrato di sale, che può avere impatti ambientali rilevanti, ndr) rispettando i parametri molto stringenti previsti per legge per questo tipo di sostanza. L’osmosi inversa, rispetto ad altre soluzioni, permette di avere apparecchiature compatte, che puoi spostare facilmente e, se non le utilizzi, mettere da parte».

Un dissalatore ha un consumo di energia elettrica importante. Da dove la prenderà il Forte? «La nostra idea – risponde Bagalà – è di utilizzarlo solo in situazioni di emergenza e alimentarlo con il nostro impianto solare di autoproduzione da un megawatt».

Modello esportabile

Quello adottato dal Forte Village, giura l’architetto, è un modello esportabile, un esempio per il resto della Sardegna: «La risorsa idrica sarà sempre più scarsa: i cambiamenti climatici in atto sono irreversibili, e per il settore industriale e le strutture turistiche sarà fondamentale dotarsi di dissalatori. Dovrebbero pensarci anche le amministrazioni pubbliche: ci sono tecnologie adatte alle varie situazioni».

Un impianto in grado di servire intere città può costare decine, se non centinaia, di milioni di euro. A questi si aggiungono i costi operativi: energia elettrica, manutenzione, gestione della salamoia. La sfida, oggi, è ottenere impianti più accessibili ed ecosostenibili. Nel mondo, gli esempi non mancano. In Israele, l’impianto di Sorek produce oltre 600mila metri cubi d’acqua dolce al giorno. In Arabia Saudita, intere città dipendono da sistemi di dissalazione. Anche in Italia, su isole come Lampedusa e Pantelleria, piccoli dissalatori garantiscono l'approvvigionamento idrico. «Noi – conclude Bagalà – abbiamo guardato alla Spagna, dove diversi resort di ampia scala come il nostro hanno impianti pronti a entrare in funzione in caso di emergenza».

