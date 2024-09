Acqua per poche ore al giorno: «Costretti a lavarci con le bottiglie» 

Rubinetti a secco per svariate ore al giorno, pressione quasi assente e bottiglie di acqua minerale per lavarsi. È la situazione con cui da quasi due settimane devono convivere i residenti di via Fleming nella zona tra l’area cani all’inizio della via e l’incrocio con via Darwin. Cinque palazzine in totale, per un disagio che coinvolge centinaia di persone. La colpa è delle cattive condizioni delle condotte idriche, su cui sono al lavoro gli operai di Abbanoa.

«Abito nella zona da 25 anni e abbiamo sempre avuto problemi di tubature rotte. Prima però succedeva ogni 3 o 4 mesi e i disagi si limitavano a mezza giornata, stavolta è così da inizio settembre», spiega Anna Maria Bartoli, che abita nella parallela via Fracastoro. «Da me l’acqua arriva, ma mia figlia e la sua famiglia, che abitano in via Fleming, sono costretti a venire a casa mia per poter usare la doccia».

I residenti tentano di cavarsela come possono, per esempio riempiendo bottiglie e vaschette nelle ore in cui l’acqua è disponibile. «Ma anche quando torna esce sporca o non c’è abbastanza pressione», continua Bartoli. «I residenti di via Fleming pagano le bollette come tutti e non possono essere trattati come cittadini di Serie B».

Il problema non è da imputare a una singola falla, ma è strutturale. «L'intera condotta risulta ormai inadatta a garantire il servizio. Per questo motivo la stiamo sostituendo integralmente, operando per tratti per evitare di lasciare tutta la strada senz'acqua», spiegano dall’ufficio stampa di Abbanoa. «Abbiamo già sostituito un pezzo e ciò ha consentito di migliorare la situazione. Con la conclusione dei lavori nei prossimi giorni i condomini potranno contare su una condotta interamente nuova».

RIPRODUZIONE RISERVATA