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Sinnai-Maracalagonis
12 luglio 2026 alle 01:11

Acqua per le borgate sulla vecchia 125,  piano da un milione 

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In prima fila a rivendicare il diritto di avere l’acqua potabile in casa. Erano tanti i residenti presenti all’incontro tecnico convocato a Sinnai, (il Comune è capofila dell’intervento) per gli aggiornamenti sul progetto per la realizzazione della condotta d’acqua con diramazioni successive, lungo la vecchia Orientale sarda, alle borgate di San Gaetano, Sant'Isidoro, ai villaggi delle Rose, Dei gigli, Delle mimose, San Basilio, Monte Nieddu, San Paolo e San Gregorio.

La tesi più gettonata dovrebbe prevedere la realizzazione di una condotta in partenza dal potabilizzatore di Simbiritzi. Più difficile pensare all’utilizzo dell’acquedotto di Corongiu, sulle cui acque punta anche il Consorzio di bonifica per irrigare i campi di Sinnai e Maracalagonis. Per lo studio del solo progetto è disponibile un finanziamento di oltre un milione. Per realizzare l’opera, di milioni ne serviranno molti di più.

Nella sala consiliare del Comune di Sinnai, c'è stato un incontro informativo proprio sul progetto, con i sindaci di Sinnai, Barbara Pusceddu, di Maracalagonis Francesca Fadda, di Quartucciu Pietro Pisu, i tecnici di Abbanoa e dei Comuni. Un incontro tecnico anche sulle figure che dovranno occuparsi della progettazione dell’opera. Tutto questo, è stato detto durante il vertice di Sinnai, «per arrivare ad un progetto fondato su basi giuridiche e tecniche solide, evitando blocchi futuri e garantendo l'efficacia dell'infrastruttura».

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