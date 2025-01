Acqua per il bestiame a Golgo: ora ci sono i fondi 

Oltre seicentomila euro per finanziare interventi di potenziamento della condotta idrica “Margine – Golgo”. Sono stati ufficialmente erogati dalla Protezione civile al comune di Baunei. «Si tratta di una condotta idrica rurale molto importante per le aziende zootecniche operative nell’entroterra montano – rimarcano in comune - e la sua piena operatività consentirebbe di avere anche una possibile ulteriore fonte di approvvigionamento dell’acqua potabile in caso di emergenza idrica nel centro abitato». Durante la passata stagione turistica i problemi di approvvigionamento idrico nel centro abitato sono stati notevoli, in conseguenza di una serie di rotture della condotta Villagrande – Baunei verificatesi in alta stagione, quando le necessità quotidiane, soprattutto nelle strutture ricettive, aumentano in modo esponenziale. «Dopo un’iniziale esclusione, due mesi fa avevamo reiterato alla Protezione Civile la richiesta di finanziamento per la condotta Margine/Golgo – spiegano in Comune - poichè a seguito di una attenta analisi dei finanziamenti sino ad allora erogati con i fondi sull’emergenza idrica, non ci pareva corretto che la nostra richiesta fosse stata esclusa; adesso la Protezione Civile ci ha dato ragione, accogliendo la richiesta per la razionalizzazione della nostra condotta, con un finanziamento di 619.732 euro».

