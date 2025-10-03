VaiOnline
Isili.
04 ottobre 2025 alle 00:37

«Acqua per i campi, siamo soddisfatti» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Soddisfazione nella campagna isilese per la conferma della proroga per l’erogazione dell’acqua. All’inizio della stagione le previsioni avevano spaventato gli operatori del settore che si aspettavano un’interruzione già a settembre dell’irrigazione, così non è stato. «L’acqua ci verrà data fino a metà ottobre», ha detto Roberto Pirisi, 56 anni orticoltore isilese, «con la prospettiva di una ulteriore proroga per arrivare a fine ottobre».

Se il tempo tiene e le prime piogge autunnali non saranno violente, la produzione potrebbe continuare fino alla prima decade di novembre. Soddisfazione quella del comparto orticolo dettata dal fatto che nel Sarcidano il lavoro degli orti in questo periodo è ancora a pieno ritmo. I prodotti isilesi sono conosciuti in tutta l’isola per la loro qualità, sono richiesti e apprezzati soprattutto in questo inizio di stagione autunnale quando in altre zone ormai si sta concludendo.

«I nostri articoli», ha aggiunto Pirisi, «d’estate sono i più ricercati, forse anche per il fatto che Isili si trova in collina, ad un’altitudine in cui non fa troppo caldo come in altri posti». Tutte peculiarità che permettono di garantire qualità e unicità agli utenti.

Ma se da una parte si esulta per questa conquista non manca la preoccupazione per i problemi che persistono nel tempo. La scarsa piovosità e il calo del livello dei bacini creano apprensione perché si pensa già alla prossima stagione. Non solo, c’è anche il clima non più prevedibile e regolare. «Quest’anno», ha aggiunto Pirisi, «abbiamo avuto prima molto caldo, adesso è un po’ più freddo e a Ferragosto non è mancata la grandine». (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero.

L’Italia va in piazza per Gaza

Hamas accetta il piano di pace di Trump: «Pronti a rilasciare gli ostaggi» 
Lo sciopero

«Stop al genocidio» Due milioni in piazza

«Siamo tutti “Global Sumud Flotilla”» Un unico grido di solidarietà in cento città 
la crisi

Hamas dice sì al piano di Trump: «Pronti a liberare tutti gli ostaggi»

Svolta in serata. Il presidente Usa: ora Israele fermi le bombe 
Regione

La Finanziaria 2026 muove i primi passi

L’assessore Meloni: «L’obiettivo è approvare la manovra entro l’anno» 
Alessandra Carta
Cronaca

Al setaccio l’auto di Ragnedda Oggi l’addio a Cinzia

Delitto di Palau, i Ris al lavoro: si cercano i complici del carnefice 
Andrea Busia
L’intervista

Il cacciatore di virus:  «Nella pandemia la paura è stata la mia compagna»

Ferdinando Coghe, 69 anni, va in pensione: «Viaggerò con mia moglie, e ho un progetto» 
Piera Serusi
Energia

Pichetto Fratin corre sulle aree idonee in attesa della Consulta

Nuove regole e vincoli sulle distanze tra gli impianti e i monumenti tutelati 
Lorenzo Piras