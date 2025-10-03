«Acqua per i campi, siamo soddisfatti» 

Soddisfazione nella campagna isilese per la conferma della proroga per l’erogazione dell’acqua. All’inizio della stagione le previsioni avevano spaventato gli operatori del settore che si aspettavano un’interruzione già a settembre dell’irrigazione, così non è stato. «L’acqua ci verrà data fino a metà ottobre», ha detto Roberto Pirisi, 56 anni orticoltore isilese, «con la prospettiva di una ulteriore proroga per arrivare a fine ottobre».

Se il tempo tiene e le prime piogge autunnali non saranno violente, la produzione potrebbe continuare fino alla prima decade di novembre. Soddisfazione quella del comparto orticolo dettata dal fatto che nel Sarcidano il lavoro degli orti in questo periodo è ancora a pieno ritmo. I prodotti isilesi sono conosciuti in tutta l’isola per la loro qualità, sono richiesti e apprezzati soprattutto in questo inizio di stagione autunnale quando in altre zone ormai si sta concludendo.

«I nostri articoli», ha aggiunto Pirisi, «d’estate sono i più ricercati, forse anche per il fatto che Isili si trova in collina, ad un’altitudine in cui non fa troppo caldo come in altri posti». Tutte peculiarità che permettono di garantire qualità e unicità agli utenti.

Ma se da una parte si esulta per questa conquista non manca la preoccupazione per i problemi che persistono nel tempo. La scarsa piovosità e il calo del livello dei bacini creano apprensione perché si pensa già alla prossima stagione. Non solo, c’è anche il clima non più prevedibile e regolare. «Quest’anno», ha aggiunto Pirisi, «abbiamo avuto prima molto caldo, adesso è un po’ più freddo e a Ferragosto non è mancata la grandine». (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA