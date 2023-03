Acqua per i campi, operazione trasparenza 

Trenta giorni di tempo per garantirsi l’acqua irrigua. Nel caso si andasse oltre la data fatidica del 30 aprile gli utenti negligenti rischiano di vedere il proprio idrante aziendale sigillato. Il Consorzio di bonifica potrà attuare il drastico provvedimento in forza alle disposizioni normative degli ultimi anni. Questione di tracciatura e trasparenza. Negli uffici dell’ente di viale Pirastu vogliono avere un quadro chiaro dalle campagne, anche per una programmazione futura del servizio di erogazione dell’acqua più puntuale. «Si evidenzia la particolare importanza che riveste la domanda di irrigazione per la corretta valutazione e pianificazione della risorsa idrica, e quindi, per la programmazione, su base stagionale, dei volumi idrici che verranno resi disponibili dall’Autorità di bacino regionale, oltre che per l’aggiornamento della banca dati aziendali e colturali del catasto consortile».

Ma non è soltanto una questione di ordine e pianificazione interna al Consorzio. C’è di più: «La domanda di irrigazione - puntualizza il direttore dell’area tecnica consortile, Marcello Giacobbe - costituisce un elemento ormai necessario per poter accedere a specifici finanziamenti e contributi pubblici, regionali, statali e comunitari». Il mondo delle campagne è avvisato e agli operatori non resta che prendere contatto con gli uffici oppure scaricare il modulo dal sito del Consorzio di bonifica per inoltrare l’istanza. Chi non la presenterà nei tempi dovuti corre il rischio di non poter beneficiare dell’acqua, rischiando di mandare a monte sacrifici e investimenti. (ro. se.)

