Acqua per i campi, l’ipotesi del travaso 

Resta ancora forte a Isili la preoccupazione per l’erogazione dell’acqua ai fini irrigui. Un grosso punto interrogativo che non si sa quando potrebbe avere una risposta. Eppure una soluzione potrebbe esserci ma dovrà essere valutata soprattutto da un punto di vista politico: quella di un travaso d’acqua nel Flumendosa da sistemi idrici di altri laghi.

Qualche giorno fa il sindaco Luca Pilia ha partecipato a una riunione negli uffici del distretto idrografico della Sardegna (Adis): c’erano anche il presidente del Consorzio di Bonifica e dirigenti Enas e degli assessorati regionali competenti. Oggetto dell’incontro: la stagione irrigua del distretto di Isili Nord, in particolare i quantitativi di acqua che verranno assegnati al Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale per il territorio di competenza. E proprio questa quota è ciò che preoccupa maggiormente gli orticoltori isilesi.

«Risposte oggi»

«Il problema dell’acqua – si lamenta l’ortolano Francesco Steri – andava affrontato prima. Noi abbiamo già sostenuto le spese per la nuova stagione. Sapendo dell’annata siccitosa si doveva trovare una soluzione. Certo c’è la possibilità di attingere acqua dal Tirso e rimpinguare il Flumendosa ma non abbiamo certezze: invece abbiamo bisogno di risposte oggi».

Tabelle e proiezioni

Le criticità tecniche e riguardanti il periodo siccitoso permangono in un periodo in cui l’attività dei campi doveva prendere vita. Il lago del Flumendosa, secondo un recente monitoraggio, dopo le recenti piogge non ha avuto rilevanti innalzamenti di livello dell’acqua. Il sistema di pompaggio pertanto potrebbe presentare delle difficoltà in particolare nel periodo estivo, quando la produzione degli ortaggi isilesi entrerebbe a regime e questo potrebbe compromettere l’intera stagione agricola. Il Distretto idrografico della Sardegna, durante l’incontro, ha garantito che nei prossimi giorni fornirà alcune tabelle di calcolo e proiezioni numeriche per studiare le ipotesi di soluzione al problema.

«Il distretto irriguo Isili Nord è fondamentale per l’economia del territorio», ha ribadito il sindaco Pilia: «Imprenditori agricoli e lavoratori verrebbero danneggiati irreparabilmente, mettendo sul lastrico un intero settore. È necessario che la politica e i tecnici trovino le giuste soluzioni per salvare un settore trainante dell'economia di un’intera area».

Dotazioni idriche

Un altro appello affinché il comitato istituzionale dell’autorità di bacini si riunisca il prima possibile è arrivato dal presidente del consorzio di bonifica Efisio Perra: «Bisogna definire al più presto le dotazioni idriche al Consorzio, così da salvaguardare la stagione di un comparto che ha un forte impatto produttivo e sociale, visto il livello occupazionale nel settore». Perra ha anche sottolineato quanto sia fondamentale azionare il prima possibile le pompe che possano trasferire l’acqua dal lago Omodeo al Flumendosa: «Resta comunque la necessità – ha aggiunto – di soluzioni che consentano un’interconnessione anche con il lago di Is Borrocus».

