Acqua per i campi, adesso è guerra  

Dal Consorzio di bonifica dicono che la sospensione dell’erogazione dell’acqua a Lotzorai è stata un fatto eccezionale dovuto ad accertamenti sulla condotta e che il servizio è stato ripristinato con continuità mediante il sistema a caduta. Dal canto suo il sindaco, Cesare Mannini, manifesta tutto il suo disappunto per il mancato ripristino dell’erogazione attraverso l’impianto di sollevamento e annuncia, nel caso ciò non avvenga in tempi stretti, di rivolgersi alle autorità regionali e statali competenti.

A chiarire le cause del disservizio originario è stato Marcello Giacobbe, direttore dell’area tecnica: «Le ripetute rotture della tubazione principale, impreviste e imprevedibili sulla condotta principale vecchia di quarant’anni, hanno comportato l’interruzione del servizio per l’intero distretto, discontinuità nell’erogazione oltre che costi ingenti di ripristino che inevitabilmente andranno a gravare anche sui consorziati».

Le verifiche si sono concluse e hanno comportato l’interruzione del servizio irriguo per due sole giornate e solo nelle aree del territorio comunale poste a est della statale 125». Mannini replica: «La mancanza dell’erogazione tramite impianto di sollevamento rende impossibile l’approvvigionamento idrico per decine di aziende agricole e zootecniche. A ciò si aggiunge il grave deficit di pressione sulla rete, che in più zone del territorio impedisce il corretto funzionamento dei sistemi antincendio». (ro. se.)

