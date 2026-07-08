Acqua party domani nel parco 

Quartucciu si prepara all’Acqua party nel parco Sergio Atzeni, l’iniziativa più attesa dell’estate da bambini e famiglie. Domani dalle 17 l’area sarà un grande parco acquatico con l’iniziativa inserita in “Sere d’estate 2026”, promossa dall’assessorato alla Cultura e Spettacolo. Le attrazioni principali saranno un maxi scivolo gonfiabile, giochi d’acqua, animazione e un coinvolgente schiuma party, pensati per regalare ai più piccoli un pomeriggio di divertimento e fresco.

«È un appuntamento ormai consolidato e molto richiesto dalle famiglie, l’unico momento dell’anno in cui riusciamo a organizzare un’iniziativa di questo tipo a Quartucciu. Non solo cittadini del paese, ma anche tante persone dall’hinterland: molti genitori si sistemano con ombrelloni e teli, trasformando il pomeriggio in un vero picnic. Sarà presente anche il torronaio e sarà garantita l’assistenza della Misericordia», conclude l’assessora alla Cultura, Elisabetta Contini.

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