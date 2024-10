Acqua, Oristano regina degli sprechi 

Nei rubinetti non arriva il 60,4 dell’acqua immessa nella condotta cittadina, dei 444 litri al giorno che Abbanoa pompa in rete per ciascun residente, ben 260 se li “beve” il terreno sottostante. L’Ufficio studi della Cgia di Mestre certifica che solo 13 capoluoghi di provincia sprecano più di Oristano e che le perdite d’acqua lungo gli 84 chilometri di rete cittadina superano del 50 per cento la media dei 109 capoluoghi di provincia, pari al 35 per cento. Mentre si predica il risparmio di un bene così prezioso a Oristano si concede il lusso di sprecare quasi la metà dell’acqua a disposizione che l’ente gestore quantifica tra i 91 e i 150 litri al secondo, in arrivo dalla condotta adduttrice proveniente dalla vasca di disconnessione “San Simeone” e dagli 8 pozzi artesiani.

Il progetto

Il Consiglio comunale nella seduta del 15 marzo 2008 (sindaca Angela Nonnis) aveva deliberato la concessione ad Abbanoa della rete idrica cittadina; in questi 14 anni di gestione lo stato delle condotte, stando ai dati, non è migliorata granché. Per conseguire il massimo risultato Abbanoa scarta il modello tradizionale ma inefficace di intervenire massicciamente sulla rete: «Non si può pensare –sostiene il gestore del servizio idrico- di sostituire sistematicamente tutte le tubazioni con risorse infinite. Si deve piuttosto concentrare gli sforzi per rendere intelligenti le reti esistenti agendo sulle cause che generano le dispersioni, in primis gli sbalzi di pressione e la presenza di aria nelle condotte». Il progetto “reti intelligenti” che in città dispone di un budget di un milione di euro, è stato avviato con l’installazione di misuratori che controlleranno le portate in via Mattei, viale della Libertà, via Carpaccio, piazza Ungheria all’angolo con via Nuoro. «Negli ultimi anni – spiega ancora Abbanoa- Oristano è stata già interessata da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti della rete soggetti a frequenti rotture e la dismissione di condotte in materiali vari con tubazioni moderne in ghisa sferoidale, materiale che garantisce una migliore tenuta».

Tubi di amianto

In città ancora brevi tratti di condotte sono in cemento amianto che, conferma Giampaolo Lillliu, presidente dell’associazione Ex esposti amianto «di per sé non costituiscono un pericolo se restano interrate. L’amianto diventa pericolosissimo quando si espone all’aria e nei casi di rottura se non vengono rispettate le procedure per la sistemazione che, per esperienza, mi sento di escludere».

La strategia di Abbanoa per ridurre in larga misura quel 60 per cento di perdite prevede la realizzazione di interventi mirati che partono dall’installazione di apparecchiature per il telecontrollo della rete idrica per arrivare, dove necessario, all’ammodernamento ed efficientamento di opere esistenti e ai lavori di sostituzione di condotte e allacci.

