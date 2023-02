Acqua, oltre duemila ettari abusivi 

Innovativa, anti spreco e contro i furti di acqua: la nuova piattaforma on line del Consorzio di Bonifica di Oristano si chiama “Irrighiamo Insieme” ed è l’ultima tecnologia messa a punto per gli agricoltori consorziati in provincia.

Come funziona

“Irrighiamo insieme” è un portale a cui potranno accedere gli agricoltori che si registreranno e potranno segnalare eventuali guasti e perdite d’acqua. Un caso pilota che ha l’ambizione di aprire la strada a livello nazionale a un maggiore risparmio idrico ed economico per tutti. Per far sì che il sistema prenda piede, sono state digitalizzate 3000 chilometri di reti idriche, primo caso in Italia. Il sistema messo a punto dalla Why Company, lavora attraverso l’ausilio delle mappe quindi la geolocalizzazione consentirà agli operai del Consorzio di Bonifica di intervenire azzerando i tempi, sprecare meno acqua e garantire un servizio efficiente. Ci sarà un costante controllo sullo stato degli interventi da parte dei dirigenti e responsabili. Durante la compilazione di ogni segnalazione, l’utente potrà anche inviare video o foto relativi al problema. Il sistema informatico punta a diventare un canale informativo diretto per il mondo delle campagne: qui infatti, il Consorzio potrà inviare comunicazioni di carattere generale. «Abbiamo sempre messo l’azienda agricola al centro degli interessi dell’ente- commenta il presidente Carlo Corrias- oggi fare agricoltura è rischioso e costoso, quindi dobbiamo pianificare meglio i servizi».

I furbetti dell’irrigazione

Il Consorzio di Bonifica di Oristano già in passato si è avvalso dell’ausilio del telerilevamento, del telecontrollo e dell’uso dei contatori a consumo. «I vantaggi sono molteplici - spiega Maurizio Scanu - un maggiore controllo degli impianti, una riduzione del costo del personale e degli importi dei tributi per ettaro». Attraverso l’uso delle mappe satellitari, sono stati scoperti i furbetti dell’irrigazione abusiva. Il telerilevamento ha consentito di scoprire un divario non giustificato tra consumi teorici e consumi effettivi: si è scoperto che ben 2400 ettari nel territorio oristanese venivano irrigati abusivamente, nessun euro veniva versato nelle casse consortili. In passato questo ha comportato alti costi di gestione per l’ente e per gli utenti onesti.