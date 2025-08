Acqua, Nurra e Sulcis da bollino rosso 

La stagione estiva può ritenersi salva, sia per quanto concerne l'idropotabile che per l'irriguo, ma si guarda già con trepidazione alla fine di settembre con la speranza che arrivino le prime piogge a rimpinguare gli invasi dell'Isola, oggi pieni poco sotto il 50%. Secondo l'ultimo bollettino dell'autorità di bacino, le dighe sarde contengono circa 903 milioni di metri cubi di acqua pari al 49,5% del totale, quasi 7 punti percentuali in meno rispetto a un mese fa ma praticamente in linea con l'estate scorsa (50.2%).

Il trend

Non si parla di emergenza, ma con l'afflusso dei turisti ad agosto e il caldo i consumi aumenteranno. Poi ci sono anche due territori osservati speciali, la Nurra e il Sulcis, sui quali è stato apposto un bollino rosso. Nel primo caso si sta attendendo che terminino (la data finale è fissata per marzo 2026) i lavori sul Coghinas portati avanti da Enas e nell'attesa, a sostegno dell'irrigazione, si riutilizzano i reflui di Alghero e Sassari. Nel Sulcis la situazione è più gestibile grazie ai collegamenti con altri distretti vicini. Altre situazioni al limite si trovano da nord a sud della Sardegna, mentre non hanno problemi il Nuorese e l'Ogliastra: il primo territorio con oltre il 50% delle risorse invasate, il secondo con il 90%.

Il bollettino

Nel Sulcis Iglesiente nell’invaso di Monte Pranu a luglio sono stati registrati 15,07 milioni di metri cubi d’acqua (30,57% della capienza totale), 2,5 milioni in meno rispetto a giugno e 6 milioni in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; a Bau Pressiu sono invasati 2,57 milioni di metri cubi d’acqua (il 31,19% del totale), 0,33 milioni in meno rispetto a due mesi fa; a Punta Gennarta sono a disposizione 2,06 milioni di metri cubi (17,06% della capienza complessiva) 0,79 milioni in meno rispetto a giugno.

Per quanto riguarda la Nurra, nell’invaso del Cuga sci sono 1,22 milioni di metri cubi d’acqua (il 5,97% della capienza totale), 0,96 milioni in meno rispetto a giugno e 5,54 milioni in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

