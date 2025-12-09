Acqua non potabile, un ricovero 

Da una settimana Macomer patisce la mancanza di acqua potabile. Soffrono molti operatori economici. Non solo. Si registra un caso di Escherichia coli. Una persona, infatti, è stata ricoverata all’ospedale San Francesco di Nuoro. Aveva tutti i sintomi dell’infezione. Vista la situazione, la scorsa settimana è stata accompagnata in ospedale e affidata alle cure dei medici.

Allarme

La vicenda che a Macomer corre di bocca in bocca suscita crescente preoccupazione. Il sindaco Riccardo Uda resta prudente. «Non ci risulta che nella rete idrica cittadina possa essere stata rilevata acqua inquinata - dice - il problema è stato rilevato e subito segnalato nella parte della rete idrica che interessa le due aree industriali. In ogni caso la situazione è sotto controllo e aspettiamo che ci diano buone notizie sulla fine dell’emergenza per revocare immediatamente l’ordinanza di divieto».

Disagi

Il disagio sta colpendo le aziende che operano nelle aree industriali. A risentirne maggiormente sono le attività agroalimentari, in particolare i panifici che da una settimana non possono utilizzare l’acqua nel tratto della rete idrica delle zone industriali di Tossilo e Bonu Trau. L’ordinanza è resa necessaria a seguito della comunicazione del dipartimento di prevenzione della Asl di Nuoro, servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, che segnalava la non conformità dei parametri microbiologici sui campioni effettuati nelle zone industriali.

Gli operatori

«Dopo una settimana le scorte sono finite - dice Caterina Fozzi, rappresentante di un panificio di Bonu Trau - da qualche giorno compriamo l’acqua potabile per uso alimentare. Speriamo che questa emergenza finisca presto».

Dello stesso avviso Francesco Forma, uno dei titolari di un’importante attività agroalimentare, che opera nell’area industriale di Tossilo: «Finora ce la siamo cavata con l’utilizzo dell’acqua dei nostri pozzi, ma è ci serve quella della rete. Abbiamo sollecitato il Consorzio industriale e speriamo che la situazione possa risolversi nell’immediato». Gli amministratori comunali, dopo i giorni festivi, ieri hanno sollecitato gli enti competenti. Nella giornata di ieri sono stati fatti nuovi prelievi e oggi si sapranno i risultati.

