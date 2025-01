Acqua non potabile in paese e nella frazione di Normann 

Acqua non potabile, ma con restrizione parziale, a Gonnesa. Il sindaco Pietro Cocco, dopo aver ricevuto comunicazione dall’Ats ieri poco dopo le 13, ha emesso una nuova ordinanza per il superamento del parametro Thm, riferito al cloro. L’acqua distribuita a Gonnesa e nella frazione di Normann non può essere utilizzata come bevanda o per preparazione di alimenti mentre è consentito l’utilizzo per l’igiene personale e della casa.

Dopo le nuove analisi effettuate ieri mattina, il sindaco ha potuto revocare l’ordinanza precedente che vietava tutti gli utilizzi dell’acqua a causa del superamento del parametro del piombo. (a. pa.)

