Acqua non potabile in centro e viale Brianza 

Acqua non potabile in centro storico, in piazza Roma e in viale Brianza. Il divieto è scattato nella serata di ieri dopo che Abbanoa e il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asl di Oristano hanno riscontrato la non conformità dell’acqua destinata al consumo umano nel punto di campionamento di viale Brianza, approvvigionato dal serbatoio di Sa Rodia. I parametri non rispettano i requisiti minimi stabiliti dalle norme, da qui la necessità di non utilizzare l’acqua per scopi alimentari (la Asl ricorda che la bollitura non è un accorgimento utile), mentre sono consentiti gli usi domestici e per l’igiene della persona.

Sulla base di queste indicazioni, il sindaco Massimiliano Sanna ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua e stabilisce che «Abbanoa debba garantire un adeguato servizio sostitutivo di fornitura di acqua potabile nel modo più efficace attraverso autobotti e punti di prelievo agevolmente raggiungibili ed accessibili». Il servizio sarà ripristinato non appena i parametri dell'acqua torneranno nella norma.

Ieri intanto qualche disagio si è verificato a San Quirico dove qualcuno ha manomesso una valvola all’interno di un pozzetto. I tecnici di Abbanoa sono subito intervenuti e hanno risolto il problema. ( m.g. )

