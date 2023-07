«Acqua non potabile, è un dramma» 

Il divieto, ormai da quasi una settimana, di utilizzare l’acqua per uso alimentare inizia a creare molti problemi e altrettante lamentele fra i cittadini e non fornisce neppure una buona immagine per la città che sta investendo molto per essere accreditata come meta turistica d’eccellenza.

Le lamentele

Tra la popolazione serpeggia malumore, alla pari di tanti operatori economici che da questa situazione stanno subendo danni concreti soprattutto nella qualità del lavoro. Sui social si è acceso il solito dibattito che non risparmia nessuno: Abbanoa, Asl, amministrazione comunale. In attesa che vengano rese note le ulteriori analisi al sindaco Piero Casula, non resta che confermare i contenuti dell’ordinanza emanata il 30 giugno. Decisioni prese dopo le segnalazioni del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, che aveva comunicato la non conformità ai requisiti minimi per i valori dei parametri stabiliti. L’ ordinanza, di carattere cautelativo, vieta l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili ed alimentari, mentre sono consentiti gli usi domestici e per l'igiene della persona.

«Tempi incerti»

«Siamo ben consci della grave situazione che si è venuta a creare – sottolinea Vincenzo Vadilonga, nella sua doppia vesta di responsabile locale di Ascom e consigliere comunale di maggioranza – Sto seguendo momento per momento l’evolversi della questione, sentendo gli operatori che sono più penalizzati. Soffrono in particolare quelli che lavorano nel settore della ristorazione ed i bar costretti a usare solamente acqua dalle bottiglie. Dalle notizie in mio possesso la problematica è in fase di risoluzione, ma non so fornire al momento i tempi».

«Grandi difficoltà»

Sull’aspetto legato all’ospitalità in chiave turistica si sofferma invece Rosalia Acca, operatrice nell’accoglienza ma pure consigliere comunale di minoranza. «In una stagione balneare che stenta a decollare nei numeri relativi alle presenze turistiche - evidenzia - l’ordinanza non è certo un bel biglietto da visita e crea enormi difficoltà e disagi a tanti operatori erogatori dei più svariati servizi. Sono trascorsi già sei giorni e non sappiamo quanto ancora dovremo aspettare affinché si torni alla normalità. La domanda che mi viene in mente è: chi paga questi disagi? Purtroppo la risposta è quella di sempre: i cittadini. Due volte, una in bolletta e l’altra con il sacrificio». ( s. c. )

