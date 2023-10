Acqua non potabile a Normann, vietato l’utilizzo nella frazione 

Acqua non potabile a Normann, frazione di Gonnesa. Dopo il risultato delle analisi effettuate dalla Asl su un campione d’acqua prelevato in zona, il sindaco Pietro Cocco ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per usi potabili ed alimentari nella frazione. L’analisi del campione prelevato il 13 ottobre ha messo, infatti, in evidenza «il superamento dei parametri microbiologici, batteri coliformi e escherichia coli». Nei prossimi giorni saranno eseguiti nuovi prelievi: il divieto d’utilizzo resterà in vigore fino alla promulgazione di un’ordinanza specifica di revoca, dopo il via libera della Asl.

