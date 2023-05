«Acqua, niente requisiti per l’autonomia» 

A oltre un mese dall’udienza del Tar, l’esito del ricorso presentato dal Comune di Serramanna per non passare ad Abbanoa resta un mistero. L’amministrazione si oppone alla delibera con la quale Egas (Ente di governo dell’ambito della Sardegna) ha revocato la gestione autonoma del servizio idrico.

Il presidente

Della vicenda parla, per la prima volta, Fabio Albieri, sindaco di Calangianus e presidente del Comitato istituzionale d’ambito dell’Egas. «Ancora nessuna indiscrezione sulla decisione del Tar – premette Albieri –. Il Comune di Serramanna non aveva i requisiti, come dichiarato nelle carte che ci sono state inviate, come Comitato ne abbiamo preso atto e deliberato il non riconoscimento della gestione autonoma. Non è stato un capriccio o una presa di posizione del Comitato contro il Comune di Serramanna. Anche io amministro un Comune, sono il sindaco di Calangianus, e non avrei mai fatto passare una cosa contro il Municipio di Serramanna», argomenta il presidente del Comitato istituzionale dell’Egas. Poi Albieri conclude: «Il Comune di Serramanna, nella sua legittimità, ha impegnato la delibera e siamo al Tar».

Il legale

Intanto anche Andrea Pasquale Cannas, legale del Comune, non può che attendere: «Stiamo aspettando il deposito della sentenza, il ricorso è stato discusso, ma non c’è modo di sapere nulla, il Tar mantiene massimo riserbo sul caso. Una vicenda abbastanza delicata, complicata. Noi incrociamo le dita: per quello che ho visto lo standard del servizio idrico di Serramanna è di qualità, noi abbiamo la nostra posizione, ma è il Tar a decidere».