Acqua nell’ascensore, proteste in via Dalmazia 

La tromba dell’ascensore, che non funziona da decenni, continua a essere invasa dall’acqua, e anche quest’estate, a seconda dei venti, arriva negli appartamenti un odore nauseabondo che rende difficile vivere in maniera salubre. Ancora una volta gli abitanti dell’edificio che si trova in via Dalmazia 305, si sono lamentati nei confronti di Area, che è intervenuta, a detta loro, in modo parziale. Per Hassan Essabir, 54 anni, che risiede nel palazzo e parla a nome dei condomini «hanno sigillato l’ascensore con della schiuma per impedire che l’odore continuasse a invadere le nostre abitazioni, ma non hanno fatto altro. La situazione sta diventando pericolosa, la zona invasa dall’acqua va prosciugata e risolto il problema all’origine». Anche il consigliere comunale di “Carbonia Avanti” Gianluca Arru giudica insufficiente quanto fatto sinora da Area: «Innanzitutto va detto che la situazione dei palazzoni di quel quartiere è complessivamente decadente, salvo qualche eccezione. Nello specifico è assurdo che non sia stata fatta, per esempio, un'analisi delle acque per capire se ci possono essere problemi sanitari più importanti e che non si sia intervenuti per prosciugare definitivamente l’acqua per evitare danni strutturali». Prima di concludere il consigliere lancia un appello al sindaco: «Esorti Area perché trovi soluzioni definitive al problema e non si limiti a interventi tampone».

