Acqua nella frazione di Is Cattas, i tempi si allungano 

Bisognerà attendere ancora alcuni giorni, prima che nella frazione di Is Cattas, a Santadi, si risolva definitivamente il problema dell’acqua. La previsione iniziale di risolvere il problema entro pochi giorni si è scontrata con questioni tecniche relative allo spurgo del pozzo che il Comune ha messo a disposizione per alimentare la frazione. Annarella Manni, residente a Is Cattas, precisa: «In queste settimane stiamo ricevendo l’acqua da is Zuddas, grazie alla cooperativa Monte Meana, che si è resa disponibile, a spese proprie, comprese quelle dell’energia elettrica, a fornirci l'acqua, fino al nuovo allaccio».

Attualmente il Comune, proprietario di alcuni pozzi, ha provvisoriamente tamponato l’emergenza, mettendo a disposizione l’acqua che alimenta Is Zuddas e, grazie anche alla cooperativa che gestisce le grotte, metterà a disposizione l’energia elettrica per il trasporto fino alle abitazioni di Is Cattas.

Ieri mattina il sindaco Massimo Impera ha firmato l'ordinanza relativa alla non potabilità dell’acqua attualmente in uso. «Speriamo che a breve il problema possa essere risolto definitivamente», è l’auspicio del primo cittadino.

