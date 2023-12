Acqua nei campi, un’opportunità 

“Le nuove politiche comunitarie come opportunità di sviluppo delle zone rurali e la gestione della risorsa irrigua nel territorio”. Su questo tema si terrà, oggi, alle 17, in Municipio a Sinnai un convegno organizzato dal Comune e dalla Coldiretti dopo il finanziamento da parte della Regione di tre milioni per la realizzazione dell’impianto di irrigazione dei campi.

I lavori saranno introdotti dal sindaco Tarcisio Anedda e da Alessandro Cocco, presidente della Coldiretti locale. Interverranno Giuseppe Frau, responsabile provinciale Coldiretti, Franco Orru, assessore all’Agricoltura, Efisio Perra, presidente del Consorzio di bonifica, il consigliere regionale Cesare Moriconi, vice presidente della commissione Bilancio della Regione. Le conclusioni saranno affidate a Giorgio Efisio Demurtas, presidente provinciale Coldiretti Cagliari. (r. s.)

