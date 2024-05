Acqua minerale San Martino, un piano per salvare l’azienda 

L’azienda San Martino di Codrongianos, storico brand sardo dell’acqua minerale, è stata ammessa al concordato preventivo ed è in una fase delicata della sua lunga storia. La società (San Martino srl) monitorata dal commissario giudiziale Giovanni Franco Sotgiu (nominato dal Tribunale di Sassari), sta affrontando una crisi finanziaria che ritiene di poter superare. Si parla di un passivo di diversi milioni di euro, risultato di una situazione che non può essere attribuita a scelte manageriali sbagliate, quanto a una serie di fatti concomitanti che hanno messo a dura prova la stabilità dell’azienda. Uscita da una fase di impegnativo (sul piano finanziario) rinnovamento degli impianti, la San Martino è entrata nella drammatica emergenza pandemica. Il commercialista e consulente (esperto di crisi aziendali) Gian Carlo Fenu ha predisposto un piano industriale che sembra dare i suoi frutti. Il Tribunale di Sassari dovrà dire l’ultima parola, un pool di specialisti (Filippo Bassu, Sara Pala e Marco Scanu) sta lavorando per dare un futuro all’azienda di Codrongianos e ai suoi lavoratori (venti dipendenti più l’indotto). Le linee di imbottigliamento stanno operando a pieno regime e i segnali sono incoraggianti. Il compendio industriale risale ai primi del secolo scorso ed è sottoposto alle speciali tutele della Soprintendenza di Sassari. Più di un secolo fa cinquanta operaie iniziarono a imbottigliare le acque bicarbonato sodiche del sito. Ora si lavora per dare un futuro all’azienda.

