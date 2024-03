Acqua, lotta per ridurre gli sprechi 

Sardegna alle prese con le restrizioni idriche. E sfide da vincere per non lasciare campagne e rubinetti a secco. Una battaglia che si combatte accumulando più acqua possibile, migliorando le reti e riducendo gli sprechi.

Se n’è parlato ieri durante il convegno “Il ciclo dell’acqua, uso sostenibile e razionale della risorsa idrica in Sardegna. L’impatto dei cambiamenti climatici”, organizzato dall'associazione dottori in agraria e forestali della Sardegna in collaborazione con il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale in occasione del World Water Day, la giornata mondiale dedicata all’acqua.

«Questi eventi estremi - spiega Efisio Perra, presidente del Cbsm - che stanno caratterizzando il territorio non consentono di portare avanti le colture senza un apporto idrico adeguato. Per cui è importante conservare l’acqua, accumularla, risparmiarla con la protezione delle reti. E poi anche utilizzare le acque reflue che chiaramente devono essere certificate e questa rappresenta un'altra sfida importante. Chiaramente anche l’agricoltore deve fare la sua parte con un consumo consapevole».

Coldiretti

«La Sardegna ha appena attraversato uno degli inverni più caldi di sempre con ripercussioni sul sistema agricolo, tanto che in molte aree dell’Isola molte colture sono in sofferenza, con particolare riferimento a Sud Sardegna, Nurra, Ogliastra e Sarrabus. Un momento difficile acuito dal paradosso sulla gestione di alcune infrastrutture idriche», sostiene Battista Cualbu, presidente regionale di Coldiretti, che rilancia la necessità di uno scatto in avanti per la modernizzazione delle reti irrigue nell'ottica in primis della riduzione delle perdite che nella regione oggi toccano oltre il 40%, ma anche per adottare sistemi più moderni che consentano di interconnettere meglio le dighe sarde.

L’Anbi

«In Sardegna, mentre in alcune zone agricole si sta uscendo dall'emergenza idrica, in altre si applicano restrizioni, lasciando colpevolmente scorrere acqua inutilizzata fino al mare», scrive in una nota Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bacino (Anbi), che riprende la denuncia dei Consorzi di bonifica dell'Isola, che chiedono un confronto immediato con la presidente della Regione.

Nel Campidano, ad esempio, l'irrigazione sarà ridotta al 70% dell'anno precedente. «A Isili – dice Efisio Perra – rischiamo di non poter nemmeno aprire la stagione irrigua. Eppure ci sarebbe la possibilità di trasferire la risorsa idrica attraverso l'interconnessione Tirso-Flumendosa, perché dal lago Omodeo sul fiume Tirso si sta versando acqua in mare, mentre i bacini del sistema Flumendosa-Mulargia sono in grave sofferenza con 200 milioni di metri cubi in meno rispetto al 2023».

«Esistono le infrastrutture necessarie, realizzate decenni fa – prosegue – ma serve destinare subito le adeguate risorse economiche per riattivare le pompe e dissetare così le campagne nel Sud dell'Isola, come stiamo facendo per il distretto irriguo del Cixerri, dove da aprile sarà finalmente avviato l'impianto di sollevamento Uta-Nord che, per questioni di competenze, non è mai entrato in funzione dagli anni ‘80 del secolo scorso».

